Medizin und Forschung

Bildung und Familie

Das Programm der Partei sieht vor, jedes Kind vor dem Schuleintritt verpflichtend zu testen, um festzustellen, "dass jedes Kind [...] die deutsche Sprache auf einem altersangemessenen Niveau beherrscht". Eine "ideologisierte Bildung" lehnt sie ab. Kinder sollten "vor Frühsexualisierung und Genderideologie geschützt werden". Vor allem in diesem, aber auch an anderen Stellen, ähnelt die Wortwahl der Werteunion jener der AfD. Die AfD fordert, "keine Frühsexualisierung in Krippen, Kindergärten und an den Schulen zuzulassen und die Verunsicherung der Kinder in Bezug auf ihre sexuelle Identität einzustellen".