Die Unterstützung für die AfD in der Bevölkerung ist laut dem neuesten RTL/ntv-Trendbarometer weiter gesunken. In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage landete die Partei nur noch bei 17 Prozent, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch CDU/CSU mit 30 Prozent und das BSW der Politikerin Sahra Wagenknecht mit 4 Prozent verloren jeweils einen Prozentpunkt.