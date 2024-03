In der AfD hat es keine Folgen mehr, wenn Funktionäre gemeinsame Sache mit einst verpönten Akteuren machen: Martin Sellner darf Vorträge halten.

Ein AfD-Landtagsabgeordneter lässt Martin Sellner, Führungsfigur der Identitären Bewegung, bei einer Veranstaltung einen Vortrag halten. Weder die Partei noch Politiker Joachim Paul sehen darin einen Verstoß gegen Unvereinbarkeitsregeln der AfD. Das und ein Fall in Berlin zeigen: Gemeinsame Veranstaltungen mit Sellner und anderen Identitären scheinen in der AfD kein Problem mehr zu sein – während die Partei gegen den Verfassungsschutz prozessiert und ein mögliches Verbotsverfahren näher rückt.

Im Juli 2023 reiste Martin Sellner viel. Es war zu der Zeit für ihn noch nicht im Ansatz die Rede von einem Einreiseverbot für Deutschland, wie es derzeit die Stadt Potsdam verhängen will. Seine Sommertour hat bis dato auch nicht so viel Aufsehen erregt wie sein Besuch im Landhaus Adlon in Potsdam im November. Dieses Treffen mit weiteren Aktivisten, Unternehmern und Mitgliedern von AfD und Werteunion hatte das Recherchenetzwerk "Correctiv" enthüllt und mit Sellners Vorstellungen von millionenfachen Vertreibungen aus Deutschland öffentlich gemacht.

Über Migration und deren Umkehr sprach die Galionsfigur der Neurechten allerdings schon in jenem Juli. Sellner war zu einem privaten Leseabend mit AfD-Politikern in Berlin beim früheren CDU-Senator Peter Kurth zugegen. Ebendieser Sellner war auch beim "Sommerfest" des "Instituts für Staatspolitik" in Schnellroda vor Ort, das als "gesichert rechtsextrem" und verfassungsfeindlich gilt. Ein Termin dazwischen ging in der Öffentlichkeit bisher weitgehend unter: Sellner durfte einen Vortrag bei einer Veranstaltung des rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Paul halten.

Auf "Remigrations-Tour" bei Paul

Videobilder vom 6. Juli zeigen Sellner in einem T-Shirt mit dem Aufdruck "Remigrations-Tour" am Pult im "Quartier Kirschstein" in Koblenz. Der Abgeordnete Paul hat seine Räume in einem ehemaligen Rewe-Lager nach einem Piloten im Ersten Weltkrieg benannt. Paul war früher Mitglied im Bundesvorstand der AfD und tief in die Medienarbeit der Partei eingebunden. Er stand auch an der Spitze des Medienausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag, wurde aber abgewählt und zog seine Kandidatur um den Landesvorsitz zurück: Durch "taz" und SWR waren bis heute nicht ausgeräumte Vorwürfe aufgekommen, dass er in dem NPD-nahen Magazin "Hier und Jetzt" (H&J) Autor eines positiven Beitrags über einen rechtsextremen Musiker und Mörder gewesen sei.

Inzwischen engagiert sich Paul als Referent bei Online-Seminaren einer den Identitären nahestehenden "Gegen-Uni", bei der auch Sellner mitwirkt, und schreibt und wirbt für ein Magazin, das den Identitären verbunden ist. Und ließ Sellner reden.

Sellner eröffnete Veranstaltung

Paul bestätigt auf Anfrage, dass Sellner sprach. Er erklärte aber, Sellner habe sich bei der Premiere eines Films als "Gast" angemeldet und er sei "politisch seit Jahren ausschließlich als Buchautor und Journalist tätig". Paul hatte einen Film namens "Quo vadis?" über Zuwanderungsbrennpunkte in Rheinland-Pfalz mit einem früheren Al-Qaida-Propagandisten produziert, der heute im rechtsextremen Milieu unterwegs ist und der im Frühjahr 2023 auch mit Sellner auf einer "Brennpunkttour" mit Kamera in Österreich unterwegs war.

Bei Sellners Visite bei Paul in Koblenz begrüßte der Österreicher in seiner Eröffnung vom Rednerpult aus zu spät gekommene Besucher und verwies sie auf noch fünf freie Plätze. Dann fuhr er fort mit seinem Vortrag, in dem er "aus aktivistischer Sicht über Remigration sprechen" wollte. In einem kurzen Ausschnitt, der t-online vorliegt, lobt er die AfD, weil sie "nicht die Identitätspolitik des Schuldkults" wolle und spricht von "Ersetzungspolitik" und "Bevölkerungsaustausch". Ein österreichisches Magazin aus der Szene schilderte, Sellner habe "die notwendigen Maßnahmen und die Möglichkeitsbedingungen einer Politik der Remigration" skizziert.