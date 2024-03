"Ich will gerne sagen, dass ich es mir etwas weniger dramatisch vorgestellt hatte", sagte der SPD-Politiker in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". Er meinte das Regieren in der Ampelkoalition. Das gestaltete sich von Anfang an schwierig. Die politischen Zentrifugalkräfte des Dreierbündnisses erwiesen sich als groß, Streit war programmiert, und Scholz gab nach Meinung vieler Experten nicht immer das beste Bild ab.