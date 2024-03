Unternehmer warnen vor der AfD, ein Arzt will Mitglieder nicht behandeln: Der Umgang mit der Partei im Alltag ist umstritten. Ein Jurist erklärt, welche Maßnahmen im Arbeitskontext erlaubt sind.

Als in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Menschen auf die Straße gingen, um gegen die AfD zu protestieren, war die Zahl der Unterstützer groß. Auch etliche Unternehmen riefen zur Teilnahme auf und unterstützten die Demonstrationen. Der Unternehmer Reinhold Würth ging nun noch weiter: In einem fünfseitigen Brief warnte er seine Mitarbeiter davor, die AfD zu wählen.

Wenige Tage zuvor war bekannt geworden, dass ein Arzt im baden-württembergischen Lahr einem Patienten die Behandlung verweigert hatte – weil dieser Mitglied der AfD ist. Sind solche Aktionen gegen eine in Teilen rechtsextreme Partei gerechtfertigt oder werden dabei gar juristische Grenzen überschritten? Der auf Arbeitsrecht spezialisierte Anwalt Alexander Bredereck gibt im Gespräch mit t-online seine Einschätzung.

t-online: Der Unternehmer Reinhold Würth warnt seine Mitarbeiter davor, die AfD zu wählen: Darf ein Arbeitgeber gegenüber seinen Angestellten eine Wahlempfehlung aussprechen?

Alexander Bredereck: Es kommt immer darauf an, wer der Arbeitgeber ist. Bei der SPD-Bundestagsfraktion ist es natürlich kein Problem, wenn eine Wahlempfehlung für die SPD ausgesprochen wird. Aber auch bei Herrn Würth sehe ich überhaupt kein Problem. Selbstverständlich gelten nämlich auch für den Arbeitgeber alle Grundrechte: Er kann eine Meinung haben und sie auch kundtun. Da ist aus meiner Sicht immer die Frage zu stellen: Was kann denn der Arbeitnehmer dagegen tun? Und da wird sehr schnell deutlich: Allzu viel ist da nicht zu machen. Diese Äußerungen mit einer Unterlassungsklage verbieten zu lassen, hätte keinen Erfolg. Ich sehe aus arbeitsrechtlicher Sicht darin also kein Problem.

Wo würde Reinhold Würth denn eine Grenze überschreiten?

Die Grenzen wären erreicht, wenn er gezielt gegen AfD-Wähler im Unternehmen vorgeht. Wenn er jetzt sagen würde: Alle Mitarbeiter bekommen eine 100-Euro-Prämie, bis auf die AfD-Wähler. Das wäre dann eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung oder auch eine diskriminierende Ungleichbehandlung.

(Quelle: Helen Nicolai) Zur Person Alexander Bredereck ist Mitinhaber der Kanzlei Bredereck Willkomm in Berlin und Potsdam. Er ist Fachanwalt für Arbeits- und Mietrecht und beschäftigt sich häufig mit dem Umgang mit der AfD im Arbeitsumfeld.

Es ist also in Ordnung, wenn ein Vorgesetzter politische Empfehlungen gibt, aber unzulässig, wenn er Mitarbeiter wegen politischen Positionen anders behandelt. Wie verhält es sich, wenn er wissen will, was seine Angestellten wählen?

Hier geht es um Diskriminierungsverbote. Da gibt es Fragen, bei denen der Arbeitgeber diskriminieren würde und die deswegen unzulässig sind – etwa die nach der politischen Ausrichtung. Bei solchen Fragen darf der Arbeitnehmer sogar lügen. Er darf sagen: 'Ich wähle die Grünen', auch wenn er eigentlich AfD wählt. Auch für Fragen jenseits der Diskriminierung braucht es einen berechtigten Grund und vor allem einen Bezug zur Arbeitswelt.

Wie ist es denn, wenn der Arbeitgeber nicht aktiv nach der Wahlentscheidung fragt, aber ein Mitarbeiter ganz offen als AfD-Mitglied auftritt?

Da kommen wir in einen Bereich, der wegen aktuell laufender Verfahren noch offen ist. Das heißt, es sind verschiedene Fälle zu unterscheiden. Wenn jemand bei der Bewerbung sehr offen mit seiner AfD-Mitgliedschaft umgeht, muss ihn der Arbeitgeber nicht einstellen und braucht auch keinen Grund für die Ablehnung. Wenn jemand im laufenden Arbeitsverhältnis mit der AfD sympathisiert, der Chef aber nicht, kann der da wenig machen. Solange die AfD nicht als gesichert rechtsextrem gilt, wäre eine Kündigung höchstwahrscheinlich diskriminierend und deshalb unwirksam. Für den Fall, dass sie als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, wären Beamte als Erstes gefährdet.

Nun ist die Stimmung auch gegenüber anderen Parteien wie den Grünen aufgeheizt. Gelten im Umgang mit politischen Parteien am Arbeitsplatz denn die gleichen Regeln für AfD und Grüne?