Aus dem Jahresbericht der Bundeswehr geht ein Anstieg von Fällen sexuellen Missbrauchs hervor. Auch Übergriffe von Vorgesetzten werden in dem Bericht thematisiert.

Der jährliche Bericht über die Bundeswehr 2023 der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) gibt tiefe Einblicke über teils extremistisches Verhalten und Fälle sexuellen Missbrauchs innerhalb der deutschen Streitkräfte. In den Kapiteln "Verletzung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung" und "Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung" des Berichts werden solche Fälle tiefgehend problematisiert.

Missbrauch durch Führungspersonal

Auch das Verhalten von Führungspersonal innerhalb der Bundeswehr wird in dem Jahresbericht der Wehrbeauftragten Högl teils scharf kritisiert. Demzufolge hätten sich Vorgesetzte in einigen Fällen nicht an ethische Grundsätze der Truppe gehalten und sich grundsätzlich unprofessionell benommen.