Seit Tagen arbeitet sich die SPD an Marie-Agnes Strack-Zimmermann ab. Die wehrt sich nun in einem Interview.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hofft weiterhin, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich zur Lieferung von Taurus an die Ukraine durchringt. Das sagte sie der "Zeit". Die Entscheidung hänge von der militärischen Lage vor Ort ab – und die ändere sich laufend. Möglicherweise werde dadurch eine Neubewertung der Situation erforderlich.

Gegenüber der "Zeit" erklärt Strack-Zimmermann außerdem, die Kritik, die in den vergangenen Wochen von Politikern der SPD an ihr geübt wurde, sei "befremdlich". Ihre inhaltlichen Differenzen mit SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich würden mit ihrer Rolle als Ausschussvorsitzende vermischt. Das sei ein "übles Foulspiel", mit dem die Sozialdemokraten von der Taurus-Debatte ablenken wollten: "Demokraten sollten so etwas tunlichst vermeiden." Sie nennt die Kommunikation der Koalitionspartner "ganz großes Kino".