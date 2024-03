Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, fordert Nachbesserungen am Rentenpaket der Ampel-Koalition. "So, wie es sich im Moment darstellt, erfüllt das Rentenpaket nach meiner Einschätzung noch nicht die Anforderungen des Koalitionsvertrags im Hinblick auf eine generationengerechte Absicherung", sagte Vogel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

"Das reicht so noch nicht." Noch stehe man ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens – es gebe damit ausreichend Gelegenheit, "das Gesamtpaket in diesem Sinne zu verbessern". Er sehe zwei zentrale Ansätze, erläuterte Vogel: Den geplanten Aufbau eines Kapitalstocks auf dem Aktienmarkt könne man "in Richtung einer echten Aktienrente nach schwedischem Vorbild forcieren". Und man könne "ergänzende rentenpolitische Maßnahmen finden, die zu einer stabileren Finanzsituation der Umlagerente im demografischen Wandel führen".