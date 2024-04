Es gibt zahlreiche Gleichstellungsbeauftragte, die bei bestimmten Personalfragen, bei Einstellungen und Beförderungen mit einbezogen werden. Außerdem haben die Vorgesetzten die Pflicht, sich mit Gleichstellung auseinanderzusetzen. In der Bundeswehr wird formal also mehr für Frauen getan als in manch anderen Organisationen. Leider kommt das nicht in jeder Einheit, in jedem Bereich und bei jedem Vorgesetzten gleichermaßen an.

Für Frauen wurden erst seit 2001 alle Laufbahnen in der Bundeswehr geöffnet. Steckt die Stigmatisierung noch in den Köpfen mancher Soldaten?

Definitiv. In den ersten Jahren kamen in mancher Kaserne vielleicht zwei Frauen auf 1.000 Männer. Die standen dann unter ständiger Beobachtung. Wenn diese Frauen bestimmte körperliche Aufgaben nicht so gut bewältigten wie ihre männlichen Kameraden, fühlten sich viele in ihren Vorurteilen bestätigt. Waren sie aber sportlicher, wurde gesagt: "Kann die das wirklich? Unsere Erfahrungen von anderen Frauen sind doch andere."

In einer Organisation, die von einer großen Mehrheit dominiert ist, haben die Minderheiten immer damit zu kämpfen, dass sie sich an die Normen der Mehrheit anpassen müssen. In dem Fall der Bundeswehr sind das die Normen von Männlichkeit. Zugleich grenzt die Mehrheit sich von der Minderheit ab. Das besagt die Theorie der Tokenisierung.

Würde es da nicht helfen, wenn Frauen über die Wehrpflicht in größerem Stil zur Bundeswehr eingezogen würden?

Einen Zwangsdienst für Frauen einzuführen, um Stigmatisierung abzubauen, ist wohl kaum der richtige Weg. Richtig aber ist, dass mit steigendem Anteil die Diskriminierung nicht gleich verschwindet, sondern die Probleme zunehmen. Denn dann nehmen die Soldaten ihre Kameradinnen eher als Konkurrenz wahr. Da ist nicht mehr die einzelne Frau, die vielleicht als Maskottchen galt, sondern eine Gruppe, die den Männern Vorgesetztenpositionen wegnehmen könnte.

Wie zeigt sich das?

Einige Soldaten haben die patriarchale Vorstellung, Männer müssten Frauen beschützen und dass Frauen deshalb bestimmte Positionen nicht einnehmen sollten. Andere reagieren konkurrierend, unter dem Motto: "Wenn sie nicht genauso viel Gewicht heben und Märsche in derselben Länge gehen können, sind sie am falschen Platz". Und wenn Soldatinnen bestimmte Positionen erreichen, gibt es Beschwerden, dass diese Frauen bevorzugt würden. Steigt aber der Frauenanteil, können sich Frauen austauschen und ihre Stimme gegen Diskriminierung erheben. Dafür hat die Bundeswehr ja die Instrumente.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, eine Quote von 20 Prozent Frauen in den Streitkräften zu erreichen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius warb vergangenes Jahr explizit um Frauen in der Bundeswehr. Warum sind Frauen in den Streitkräften wichtig?

Es gibt neben den kämpferischen Aufgaben auch Peacekeeping-Einsätze, also Einsätze, in denen die Bundeswehr mit der Zivilbevölkerung in Kontakt tritt. Frauen haben mehr Verständnis für die Anliegen von Frauen in Konfliktgebieten. Zum anderen: Wenn das Militär die Gesellschaft repräsentieren soll, dann soll sich Vielfalt auch in der Bundeswehr wiederfinden, nicht nur insgesamt, sondern auch auf unterschiedlichen Statusebenen.