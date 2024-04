Wenn Sie mit Unternehmern und auch mit Bürgern reden, dann ist die größte Kritik, die sie an der Politik haben, der bürokratische Aufwand, den sie in ihrem Leben haben. Beim Hausbau, beim Papierkram in der Firma, beim Gespräch mit ihrem Bankberater. Das ist das, was sie mit dem Staat verbinden – und nicht so sehr die Staatsquote, die ja eine recht theoretische Größe ist. Dem müssen wir begegnen: Wir müssen den Menschen wieder mehr vertrauen, wir müssen Regeln abbauen, wir müssen die staatliche Überwachung reduzieren. Nur dann werden die Menschen selbst wieder mehr Mut schöpfen, um in diesem Land Dinge zu bewegen, wovon letztlich alle profitieren.