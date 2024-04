Der 12-Punkte-Plan der FDP sorgt für neuen Sprengstoff in der Ampel. Ein internes Arbeitspapier der SPD nimmt nun den Vorstoß der Liberalen Punkt für Punkt auseinander.

Die Antwort der SPD auf den Wirtschaftsvorstoß der FDP spart nicht mit scharfen Worten: Der 12-Punkte-Plan der FDP sei ein "Angriff auf die Fleißigen in unserem Land", Wirtschaftspolitik "auf Kosten der arbeitenden Mitte und zu Gunsten weniger Wohlhabender" sei der falsche Weg. So steht es in einem internen Arbeitspapier der SPD, das am Dienstag bekannt wurde und t-online vorliegt.

Vor allem in der Einleitung des fünfseitigen Dokuments lässt sich der Unmut der Genossen über die Vorschläge der Liberalen ablesen: "Die FDP macht mal wieder Vorschläge, die vor allem an die eigenen Reihen gerichtet sind", heißt es dort. Diese seien "sozial ungerecht" und machten "wirtschaftspolitisch keinen Sinn". "Dafür gibt es höchstens Mehrheiten auf dem FDP-Parteitag, aber nicht in der Bevölkerung und auch nicht im Bundestag", so das Papier weiter.

Schon kurz nach Bekanntwerden am Sonntag hatte der 12-Punkte-Plan der Liberalen heftige Kritik der Ampelpartner hervorgerufen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nannte das FDP-Papier eine "Beschimpfung von Arbeitnehmern", die Vorschläge offenbarten einen "zynischen Blick auf unsere Mitmenschen". Selbst Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) schaltete sich in den Streit ein. (Hier lesen Sie mehr dazu, was im 12-Punkte-Plan der FDP steht.)

Doch damit ist die Auseinandersetzung aus sozialdemokratischer Sicht offenbar noch nicht erledigt. Das interne Papier mit dem Titel "SPD Gegenargumente zum 12-Punkteplan der FDP" ist zwar kein offizielles Dokument. Aber es zeigt zugleich, dass die SPD den Vorstoß der Liberalen durchaus ernst nimmt und sich argumentativ auf eine größere Debatte vorbereitet.

"Abbau von Arbeitnehmerrechten durch die Hintertür"

Das SPD-Arbeitspapier nimmt die 12 Forderungen der FDP Punkt für Punkt auseinander. So heißt es zur Forderung der FDP, ein "Jahresbürokratieabbaugesetz" einzuführen, das jährlich "unnötige Vorschriften" streichen soll: "Hier können wir grundsätzlich zusammenfinden", es sei richtig, Bürger und Unternehmen gezielt zu entlasten und unnötige Vorschriften abzuschaffen.

Doch dürfe Bürokratieabbau nicht zum "Abbau von Arbeitnehmerrechten durch die Hintertür" führen. Zudem habe die Regierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz bereits die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Das 2023 auf der Klausurtagung in Meseberg beschlossene "Bürokratieabbauprogramm" habe zudem zu einer "jährlichen Entlastung von Erfüllungsaufwand von mehr als drei Milliarden Euro" geführt.

Das Bürokratieentlastungsgesetz IV sorge für noch weniger Bürokratie, habe allerdings noch "Luft nach oben" und werde von der SPD im Gesetzgebungsprozess entsprechend bearbeitet werden. Ein Seitenhieb gegen Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), der die Vorlage des Kabinettsentwurfs erarbeitet hatte.

Bürgergeld und "Sozialmoratorium"

Beim Thema Bürgergeld und Sozialausgaben endet die formale Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern. Der FDP-Forderung nach einer Verschärfung der Bürgergeld-Sanktionen erteilt das SPD-Papier eine klare Absage. So seien die Sanktionen gegen Verweigerer vor Kurzem erst verschärft worden (hier lesen Sie mehr zu den beschlossenen Vollsanktionen für Bürgergeld-Bezieher) und beträfen ohnehin nur 0,4 Prozent der Leistungsempfänger.

Vorrang habe stattdessen die Qualifizierung von Leistungsempfängern, damit diese nicht nur für Saisonjobs befähigt werden, sondern dauerhaft Anschluss an den Arbeitsmarkt erhalten. Die FDP, die als Ampelpartner das Bürgergeld mitbeschlossen hatte, kritisiere hier "ihre eigenen Gesetze".

Kosten von "mindestens 12 Milliarden Euro"

Auch bei den Forderungen nach einer kompletten Soli-Abschaffung und steuerlichen Vorteilen bei Überstunden liegen SPD und FDP über Kreuz: 2021 wurde der Solidaritätszuschlag (Soli) für 90 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuerzahler abgeschafft. Die Forderung nach einer Streichung auch für die restlichen zehn Prozent ist seitdem ein FDP-Dauerbrenner.

Die SPD hält dagegen: "Nur die Steuerpflichtigen mit den Top-10%-Einkommen", darunter auch Unternehmen, zahlten noch den Soli. Die SPD wolle die Unternehmen nicht "um die Ecke", sondern direkt unterstützen, etwa durch erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten oder Steuergutschriften. Breite Steuersenkungen würden die Unternehmen zwar entlasten, "haben aber wenig Anreizwirkung für Investitionen".