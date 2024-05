Millionen gingen auf die Straßen, als im Januar ein Treffen von Rechtsextremen im Landhaus Adlon in Potsdam bekannt wurde. Nun liegt t-online ein brisanter Brief vor.

Sie trafen sich vor den Toren Potsdams mit Blick auf den Lehnitzsee, um über die Ausweisung von Menschen ohne und mit deutschem Pass zu diskutieren – und lösten damit Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus in ganz Deutschland aus. Jetzt ist klar: Der Kreis, der das Treffen organisierte, verfolgt seine Pläne weiterhin.

In einem Brief an mutmaßliche Unterstützer bittet einer der Organisatoren, Gernot Mörig, um Spenden für das rechte Netzwerk. Das Schreiben, in dem Mörig die Empfänger mit "Liebe Freunde!" anspricht, liegt t-online exklusiv vor. Das Geld soll offenbar dazu dienen, Prozesskosten zu decken und geplante Projekte zu finanzieren. Demnach geht es um mehrere Hunderttausend Euro.

Im November 2023 hatte sich ein Kreis von Mitgliedern der Werteunion und der AfD mit Martin Sellner getroffen, der Führungsfigur der rechtsextremen Identitären Bewegung. In Potsdam diskutierten sie die Ideen Sellners, Millionen Menschen außer Landes zu schaffen. Es ging dabei auch um deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, wofür die Möglichkeiten "erst noch geschaffen werden" müssten, wie es hieß.

Mörig fordert, "aus der Defensive herauszukommen"

Als das Treffen einige Wochen später durch Recherchen von "Correctiv" öffentlich wurde, schlugen die Wellen hoch und es wurde unangenehm für die Teilnehmer. Darüber beklagt sich Mörig in dem Brief an mutmaßliche Unterstützer. Er schwört sie auch darauf ein, nun "aus der Defensive herauszukommen" und ein in Potsdam vorgestelltes Projekt voranzutreiben. Offenbar ist dazu aus seiner Sicht Geld notwendig. Der Brief liest sich, als sei er an einen größeren Kreis gegangen, t-online hat aber keine Informationen, wie viele Personen ihn tatsächlich erhalten haben. Gernot Mörig beantwortete eine Anfrage nicht.

In dem Schreiben ruft Mörig auch zur "Solidarität mit denjenigen" auf, über die namentlich berichtet worden sei. Neben psychischen Belastungen durch die ungewollte Öffentlichkeit wird von einem "teils in extrem großen Maßen finanziellen Schaden" für Teilnehmer berichtet. Es folgt eine Aufzählung, die offenbar die Dringlichkeit verdeutlichen soll, und der Wunsch, dass einige Empfänger des Briefes "auch bereit wären, mit größeren Summen die finanziellen Schäden zumindest zu begrenzen".

Mörig selbst schreibt von gut 400.000 Euro Verlust allein durch verlorene Aufträge nach dem Treffen. Weiter erwähnt er entgangenes Gehalt nach Kündigung. Und allein die Rechtsanwaltskosten, "die aufgrund des großartigen Engagements von Ulrich Vosgerau entstanden sind", sollen sich laut Schreiben schon auf fast 50.000 Euro belaufen.

Werteunion- und CDU-Mitglied Vosgerau hatte selbst an dem Treffen im Landhaus Adlon teilgenommen. Gegen Randaspekte der Berichterstattung bei "Correctiv" zog er später mit wenig Erfolg vor Gericht. Über den Kern der Recherche haben die Richter nicht befunden, sie waren kein Gegenstand des Rechtsstreits. Jurist Vosgerau muss unter anderem mehrere Tausend Euro an die Kanzlei zahlen, die "Correctiv" vertritt. Vosgerau beantwortete eine Anfrage von t-online bisher nicht.

Im Brief führt Mörig noch "diverse Ausgaben" an, die nach dem Treffen angefallen seien, "z. B. für die Erstellung unserer Homepage, die an Spitzentagen über 30.000 Zugriffe zu verzeichnen hatte". So schreibt es Mörig an den Adressatenkreis, von dem er Unterstützung erhofft. Für die Internetseite war er laut Impressum verantwortlich.

Rechtes Influencer-Projekt in Geldnot?