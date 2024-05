"Brauchen schnell massiven Ausbau"

Zweifel an alten Argumenten

Auch in Hessen gerät die Landesregierung ins Nachdenken, ob die damaligen Argumente für die Erdverkabelung noch tragen. "Mit Blick auf die immensen zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe ist es berechtigt, sich die Frage zu stellen, ob dieser Weg in der Zukunft fortgesetzt werden soll", sagte der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) t-online. "Das gilt umso mehr, weil Erdverkabelungsprojekte keineswegs konfliktfrei sind. Auch hier erfolgen große Eingriffe in die Landschaft."