Die SPD verliert laut einer Insa-Umfrage zur Europawahl um zwei Punkte gegenüber eine Erhebung aus dem April und liegt nun bei 14 Prozent. Die SPD gehört bislang in der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament der zweitstärksten Fraktion an. Bei der letzten Wahl 2019 erreichte die Partei 15,8 Prozent.

Die AfD hat trotz der jüngsten Turbulenzen nicht in der Wählergunst eingebüßt. Sie verzeichnet in der neuen Befragung für die "Bild am Sonntag" 17 Prozent und bleibt auf dem Wert aus dem April. Die Union legt um einen Punkt zu auf 30 Prozent. Das berichtete die "Bild am Sonntag", für die das Institut rund 1.000 Menschen online befragte.