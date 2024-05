AfD-Politiker haben einem mutmaßlichen Spion Zutritt zum Parlament in Berlin sowie Brüssel verschafft. Hochrangige Politiker fordern nun Konsequenzen.

Politiker in Berlin wie Brüssel reagieren entsetzt auf eine Recherche von t-online, die zeigt, wie AfD-Politiker einen mutmaßlichen russischen Spion in Bundestag und EU-Parlament brachten. Sie fordern ein Gegensteuern bei den Sicherheitsbehörden sowie in den Parlamenten selbst.