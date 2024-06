Denn obwohl in der FDP gerade aus allen Richtungen große Lobeshymnen auf Strack-Zimmermann angestimmt werden: So manch einem Liberalen dürfte ein Stein vom Herzen fallen, wenn die streitbare Politikerin erst einmal in Brüssel ist. Strack-Zimmermann hat durch ihre konfrontative Art viel zusätzlichen Unfrieden in der Ampel hervorgerufen, besonders auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) schien es die Liberale abgesehen zu haben. Zuletzt unterstellte sie dem Kanzler "autistische Züge", wofür sie sich kurz darauf entschuldigte (allerdings nicht bei ihm).