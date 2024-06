CDU-Chef Friedrich Merz hat in der ARD-Sendung "Brennpunkt" eine Koalition mit Sahra Wagenknechts Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) ausgeschlossen.

Er sei in dieser Frage immer "völlig klar" gewesen, erklärte Merz auf die Frage, ob die CDU sich bei den Landtagswahlen in den östlichen Bundesländern im Herbst eine Koalition oder Zusammenarbeit mit dem BSW vorstellen könne.

"Mit solchen rechtsextremen und linksextremen Parteien arbeiten wir nicht zusammen", so der CDU-Chef. "Für Frau Wagenknecht gilt ja beides. Sie ist in einigen Themen rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem."