Mein Eindruck ist nicht, dass es den Grünen in dieser Bundesregierung an Pragmatismus fehlt. Im Gegenteil: Die Grünen haben gezeigt, dass sie in der Lage sind, auf veränderte Realitäten zu reagieren, wenn das nötig ist. Wir haben angesichts eines Krieges in Europa über Dinge entscheiden müssen, die wir uns zu Beginn der Wahlperiode nicht vorstellen konnten. Da gibt es klar mehr Pragmatismus als bei den anderen Ampelparteien, insbesondere, wenn es um die Unterstützung der Ukraine und in sicherheitspolitischen Fragen allgemein geht. Und das ist richtig so.