Für einen Rücktritt sieht SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert keinen Grund. Und der oberste Stratege der Sozialdemokraten hält auch im Haushaltsstreit an seiner Opposition zu den Sparplänen der FDP fest. Die Lücke allein über Einsparungen zu schließen, wie dies Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wolle, könne "eine verantwortungsbewusste Partei nicht ernsthaft vertreten", sagte er am Donnerstagabend bei "Markus Lanz".

Selbstverständlich müsse gespart werden, das habe auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betont, räumte Kühnert ein. "Aber 30, 40 Milliarden wegsparen – das ist Kettensäge, das ist nicht sinnvoll", meinte er. Kühnert warnte bei "Markus Lanz" erneut, dass es bei dringend nötigen Investitionen in Deutschland – beispielsweise in marode Schulen oder Bahnstrecken – auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt gehe. "Der nächste Haushalt muss deutlich machen: Diese Regierung schafft beides", forderte er.

"Markus Lanz" zur Ampel

Kühnert denkt nicht an Rücktritt

Wie ernst ist die Krise in Deutschland, fragte Lanz. Nicht so schlimm wie in Frankreich , erwiderte Kühnert. "Hier behalten alle die Fassung und auch ein bisschen die Nerven. Der französische Präsident hat die Nerven nicht bewahrt nach der Niederlage seiner Partei bei der Europawahl", sagte er. Emmanuel Macron habe zeigen wollen, dass er aus der Wahl seine Lehren gezogen hat. Dafür zahle nun das ganze Land einen sehr hohen Preis, monierte Kühnert.

Kühnert nahm Faeser trotz der Kritik bei Lanz in Schutz. Er wisse, "dass manchmal nicht alle Sätze so sitzen, wie man sie sich wünschen würde", sagte er. Lanz zitierte an dieser Stelle die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik. "Gewalt in Berlin ist jung, männlich und hat einen nicht-deutschen Hintergrund", hatte sie kürzlich gesagt.