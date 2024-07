Merz will verhindern, dass potenzielle CDU-Wähler in Brandenburg durch Spekulationen über eine Kooperation mit Wagenknecht abgeschreckt werden. Die Entscheidung wurde in internen Beratungen des CDU-Präsidiums getroffen. Einigen Landesvorsitzenden zufolge könnte dieser Schritt helfen, unnötige öffentliche Strategiedebatten zu vermeiden, wie "Bild" schreibt.