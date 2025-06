Die Entscheidung für Jäger geht dem Bericht zufolge direkt auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zurück. Da der BND dem Kanzleramt untersteht, liegt die Besetzung der Leitung in dessen Verantwortung. Eine offizielle Bestätigung der Personalie durch die Bundesregierung steht bislang aus, intern gilt der Wechsel jedoch als beschlossen. Der bisherige Amtsinhaber Bruno Kahl soll demnach als deutscher Botschafter in den Vatikan wechseln – auf eigenen Wunsch, der bereits vor dem Regierungswechsel formuliert worden sei.

Lobbyist und Krisendiplomat

Mit Martin Jäger übernimmt ein erfahrener Krisendiplomat die Leitung des BND. Der 62-Jährige war in den vergangenen Jahren unter anderem in Kabul, Bagdad und zuletzt in Kiew im Einsatz. Neben seiner diplomatischen Laufbahn war Jäger auch in anderen Schlüsselpositionen tätig, etwa im Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble, im Staatsdienst Baden-Württembergs sowie im Entwicklungsministerium. Von 2008 bis 2013 arbeitete er zudem als oberster Lobbyist bei der Daimler AG.