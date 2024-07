Teenager von Stromschlag in See getötet

Nach mehr als 20 Jahren Renate Künast tritt nicht mehr bei Bundestagswahl an Von t-online , jse 08.07.2024 - 17:29 Uhr Lesedauer: 1 Min. Renate Künast: Sie will nicht mehr antreten.

Seit 2002 ist Renate Künast im Bundestag. Damit wird nach der nächsten Wahl Schluss sein.

Renate Künast, frühere Bundeslandwirtschaftsministerin und Grünen-Politikerin, wird bei der kommenden Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. "Es ist jetzt Zeit, um Platz für Jüngere zu machen", schrieb die Berliner Abgeordnete in einem Brief an ihren Kreisverband in Tempelhof-Schöneberg, der dem Berliner "Tagesspiegel" vorliegt.

In dem Schreiben erinnert die 68-Jährige an ihre Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus sowie ihre Amtszeit als Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der rot-grünen Bundesregierung Anfang des Jahrtausends. Künast ist seit 2002 Mitglied des Bundestages.

Mit ihrem Rückzug verlieren die Grünen eine ihrer erfahrensten Politikerinnen. Vor ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin führte Künast im Jahr 2000 kurzzeitig gemeinsam mit Fritz Kuhn die Partei. Nach dem Ende der rot-grünen Koalition wurde sie 2005 Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Ihre Kandidatur als Regierende Bürgermeisterin von Berlin scheiterte 2011 deutlich.