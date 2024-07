Kaum hatte die Bundesregierung ihren Entwurf für den Haushalt 2025 vorgelegt, kam heftige Kritik – vom SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Das hat auch bei "Markus Lanz" am späten Dienstagabend Fragen aufgeworfen. Außenpolitiker Ralf Stegner wollte von einer angeblichen Spaltung seiner Partei in Kanzleramt und Fraktion aber nichts wissen. "Ihre Behauptung, es gäbe die Scholz-SPD, ist wirklicher Unfug", sagte Stegner.

Die Gäste

Adressiert war die Replik an Julia Löhr von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die politische Berichterstatterin geriet mehrmals mit Stegner aneinander. Sie frage sich, warum die SPD so eine "Sozialleistungsempfängerpartei" geworden sei, warf die Journalistin in die Runde. Angesichts der anhaltenden Zuversicht von Kanzler Olaf Scholz (SPD) zur wirtschaftlichen Lage sprach Löhr von "Aufschwung durch Autosuggestion" und fragte gar: "Was wird da geraucht im Kanzleramt?"