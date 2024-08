Der Generalsekretär des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Leye, sagte t-online, er hoffe und erwarte, dass "die Bundesregierung ihr Antwortverhalten merklich verbessert". Er begrüßt den Brief der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) an den Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt.

Das Schreiben stammt aus dem Mai 2024. "Eine Veränderung spüre ich bisher nicht", sagte Leye t-online. Er ziehe sogar in Zweifel, "ob die Bundesregierung überhaupt gewillt ist, eine Veränderung herbeizuführen." Das BSW hatte zu diesem Thema schon Kleine Anfragen an die Bundesregierung gerichtet. In den Antworten schreibt diese, dass sie jede Anfrage 'mit höchster Sorgfalt'" behandele. Entweder verfüge die Bundesregierung "hier angesichts der eingegangenen Beschwerden über kein Problembewusstsein", so Leye, "oder sie beschönigt die Lage ganz gewollt."