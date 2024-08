Um so viel will die FDP das Bürgergeld pro Monat kürzen

Die FDP rührt weiter die Werbetrommel für eine Einschränkung des Bürgergelds. Fraktionschef Dürr will bis zu 20 Euro pro Monat kürzen.

Bürgergeld soll Lebensunterhalt sichern

Anfang 2024 seien die Regelbedarfssätze im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums Ende Juli. Dies habe an der hohen Inflation vorher gelegen. "Wir rechnen im Moment damit, dass angesichts der jetzt rückläufigen Preissteigerungsraten wahrscheinlich nach jetziger Lage zum 1. Januar 2025 es auch sein kann, dass es keine Erhöhung geben wird."

Manche Haushalte müssen draufzahlen

Eigentlich sollen Wohnkosten, also Miete und Heizkosten, bei Bürgergeld-Empfängern vom Staat übernommen werden. Das gilt aber nur, wenn sie als angemessen bewertet werden. Dafür dürfen Miete und Wohnungsgröße bestimmte regional festgelegte Richtwerte nicht überschreiten. Wer in einer zu großen Wohnung lebt, wird aufgefordert, umzuziehen oder zum Beispiel ein Zimmer unterzuvermieten.

Klingbeil: Kein Recht auf Faulheit

Der SPD-Vorsitzende Lars Kingbeil versteht die Diskussion um Bürgergeldempfänger, die eigentlich arbeiten könnten. Er erlebe, dass viele Menschen Teile des Bürgergeldes als ungerecht empfänden. "Aber da reden wir übrigens nicht über beispielsweise 800.000 Menschen, die ja arbeiten, und trotzdem Bürgergeld bekommen, weil sie so wenig Geld verdienen in der Arbeit, dass sie was obendrauf kriegen", sagte Klingbeil.