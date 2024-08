Sonntagsfrage Umfrage: AfD auf Höchstwert seit Monaten Von t-online 19.08.2024 - 00:24 Uhr Lesedauer: 1 Min. Tino Chrupalla und Alice Weidel im Bundestag (Archivbild): Ihre AfD hat bei einer Umfrage gewinnen können. (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago) Kopiert News folgen

Die AfD erholt sich in einer Umfrage und kann zulegen, wie auch SPD und Grüne. Die Linke ist weiter unter fünf Prozent.

Zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen verzeichnet die Alternative für Deutschland (AfD) einen weiteren Aufschwung in der Wählergunst. In der aktuellen Umfrage des Insa-Instituts zur Sonntagsfrage erreicht die rechte Partei 19 Prozent. Dies ist der höchste Wert für die Partei seit mehr als vier Monaten und bedeutet einen Zuwachs von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.

Während die AfD an Stärke gewinnt, verliert das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) leicht an Zuspruch und erreicht in der aktuellen Umfrage 9 Prozent, was einem Rückgang von 0,5 Prozentpunkten entspricht. Auch die CDU verliert einen halben Prozentpunkt und kommt in dieser Woche auf 30 Prozent. Die Ampel-Parteien SPD und Grüne konnten hingegen ihren Zuspruch leicht steigern. Die SPD legte um einen Prozentpunkt zu und erreicht nun 16 Prozent, während die Grünen um 0,5 Prozentpunkte zulegen konnten und jetzt bei 11 Prozent liegen. Die FDP bleibt unverändert bei fünf Prozent.