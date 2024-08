Bettina Stark-Watzinger kritisiert die Union wegen unsachlicher Vorwürfe in der sogenannten Fördergeld-Affäre. CDU und CSU warfen ihr derweil fehlenden Aufklärungswillen vor.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger wirft der Union in der sogenannten Fördergeld-Affäre Unsachlichkeit vor. "Was mich besorgt, ist, dass die Union zahlreiche Vorwürfe gegen mich und mein Ministerium auf Grundlage von Mutmaßungen und Unterstellungen konstruiert", sagte die FDP-Politikerin der "Rheinischen Post". "Das schadet der Debattenkultur in unserem Land und damit auch unserer Demokratie. Die Union sollte zur Sachlichkeit zurückkehren."