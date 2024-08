Schon länger kämpft Hannover gegen Messerkriminalität. Bürgermeister Onay will nun die Waffenverbotszonen ausweiten. Im Interview mit t-online erklärt er außerdem, was er von Abschiebungen nach Afghanistan hält.

Nach dem Messerangriff auf der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen ist eine politische Debatte über die notwendigen Konsequenzen entbrannt. Die diskutierten Maßnahmen reichen von einer Verschärfung des Waffengesetzes bis zu Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan.

Auch in Hannover fürchten die Menschen die Gefahr, die von Messergewalt ausgeht. Schließlich gilt der Hauptbahnhof der Stadt laut Bilanz der Bundespolizei zu den Bahnhöfen mit den meisten Messerdelikten im Land. Hannovers Bürgermeister Belit Onay hat nun auf diese Statistik reagiert und die bisherigen Waffenverbotszonen in Hannover ausgeweitet. t-online erklärt er, was er sich davon erhofft und welche Frage er in der Asyldebatte beantwortet haben möchte.

t-online: Wie haben Sie die Ereignisse um den Anschlag in Solingen verfolgt? Gerade als Bürgermeister versetzt man sich wahrscheinlich schnell in die Lage des Amtskollegen in Solingen.

Belit Onay: Ich habe meine Beileidsbekundungen an den Kollegen in Solingen adressiert. Wir stehen auch in Hannover unter dem Schock dieser grausigen Tat. Es ist ja leider nach Mannheim der zweite Anschlag in sehr kurzer Zeit mit islamistischem Terror-Bezug. Es ist einfach furchtbar – gerade bei einer solchen Veranstaltung, die ja offensichtlich auch die Vielfalt in Solingen feiern sollte und auch ein klares Bekenntnis zu Demokratie und zu einer vielfältigen Gesellschaft sein sollte. Aber die Bedrohungslage ist etwas, mit dem wir in unseren Städten bei Großveranstaltungen und Volksfesten immer wieder konfrontiert sind, wenn es darum geht, Sicherheitskonzepte aufzustellen.

Messergewalt ist auch ein Thema, das ihre Stadt beschäftigt. Der Hauptbahnhof Hannover gehört einer Bilanz der Bundespolizei zufolge zu den Bahnhöfen mit den meisten Messerdelikten bundesweit. Wie ist das für Sie zu erklären?

Spätestens seit Corona hat sich bundesweit, auch in Hannover, die Situation um Gewalt, Jugendgewalt, Messergewalt und das Tragen von Messern deutlich verändert. Es ist aggressiver geworden. Wir haben immer wieder sehr deutlich gemacht, dass es nicht akzeptabel ist und es keinen Bedarf für irgendjemanden gibt, in der Stadt ein Messer oder eine andere Waffe zu tragen.

Fühlen sich Ihre Bürgerinnen und Bürger sicher?

Die Zahlen bestätigen das Gefühl vieler Menschen in unserer Stadt. Wir haben eine Befragung zum Sicherheitsempfinden durchgeführt und die Rückmeldungen sind schon so, dass es sich verschlechtert hat. Insbesondere bei jungen Menschen und Frauen, vor allem an bestimmten Orten. Dazu zählen neben dem Hauptbahnhof auch Teile der Innenstadt. Sogar die eigene Nachbarschaft wird nicht mehr als so sicher wahrgenommen. Das ist ein Problem. Darauf müssen und werden wir reagieren.

Welche Rolle spielt Migration bei den Rückmeldungen zum Sicherheitsempfinden?

Die Systematik, die sich auch immer wieder in den Statistiken ablesen lässt, ist, dass besonders junge Männer straffällig werden. Das ist die Hauptpersonengruppe, wenn es um das Verüben von Straftaten geht. Und in dieser Bevölkerungsgruppe ist, nicht zuletzt auch durch die Migration der letzten Jahre, der Anteil von Migranten besonders hoch. Darauf richten wir unseren Fokus mit Integrationsmaßnahmen.

Sie haben sich nun zu einem Spitzentreffen mit dem Ordnungsdezernenten, Hannovers Polizeipräsidentin und dem Präsidenten der Bundespolizeidirektion versammelt. Sie kündigten im Anschluss gemeinsame Streifen mit den Ordnungsdiensten am Hauptbahnhof an. Was erhoffen Sie sich von den Maßnahmen?

Die Rückmeldungen der Menschen und die Straftaten-Statistik zeigen ja, dass Handlungsbedarf besteht. Deshalb habe ich ins Rathaus eingeladen, um eine bessere Koordination zu besprechen. Die Polizei wird ihre Kräfte noch stärker auf den Bereich Hauptbahnhof und Innenstadt fokussieren. Das Gleiche werden auch wir tun. Wir werden die Zahl der Ordnungsdienst-Mitarbeitenden noch mal deutlich erhöhen und wir werden gleichzeitig bessere Ansprechbarkeit vor Ort schaffen, damit auch Konfliktsituationen schnell aufgelöst werden können.

Zusätzlich soll noch in dieser Woche die Waffenverbotszone auf den Hauptbahnhof ausgeweitet werden.