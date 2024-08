Für die CDU kandidiert Gurdeep Singh Randhawa für einen Platz im Thüringer Landtag, der Indischstämmige will gegen die Höcke-AfD gewinnen. Was treibt ihn an?

Gurdeep Singh Randhawa macht keinen Hehl aus seinen Wurzeln. Auf seiner Homepage steht: "Sicherlich bin ich Ihnen mit meinem markanten, indischen Erscheinungsbild bereits über den Weg gelaufen." Tatsächlich trägt der indischstämmige Randhawa, grauer Vollbart mit frisiertem Oberlippenbart, als Mitglied der Sikh stets einen Turban. Auch auf Wahlkampfveranstaltungen.

Der 64-jährige Unternehmer ist Beauftragter seiner Partei für die indische Community in Thüringen. Und will am Sonntag für die CDU in den Erfurter Landtag einziehen. Was treibt Randhawa an?

"Deutschland habe ich so viel zu verdanken, ich möchte auch etwas zurückgeben", betont Randhawa im Gespräch mit t-online. Daher engagiert sich der 64-Jährige bereits seit Anfang des Jahrtausends in der Thüringer Kommunalpolitik.

"Stehe fest hinter den Werten der CDU"

Seine Religion und seine Partei sieht er dabei nicht als Widerspruch an – auch wenn oft die Frage danach komme, sowohl von Parteimitgliedern als auch möglichen Wählern, wie Randhawa berichtet.

"Trotz ihrer christlichen Prägung ist die CDU sehr tolerant und respektiert andere Religionen", sagt Randhawa. Er steht "fest hinter den Werten und Zielen der CDU" und sagt weiter: "Die Werte der Sikh und der CDU passen sehr gut zusammen. Daher sehe ich es überhaupt nicht als Ausschlusskriterium an, im Gegenteil."

Insbesondere die deutsche Einheit habe ihn bewogen, den Christdemokraten beizutreten. "Die CDU und besonders Helmut Kohl haben nach dem Mauerfall 1989 gezeigt, dass eine deutsche Einheit ohne größere Gewaltakte oder Blutvergießen möglich war. Das hat mich zutiefst beeindruckt", sagt er.

Eigene Lebensgeschichte für politisches Engagement

Randhawa ist im Jahr 1984, nach seinem "Science"-Studium in Indien, nach Deutschland gekommen. Zum Studium gehörten etwa Fächer wie Physik, Chemie und Englisch, wie Randhawa berichtet. In Deutschland ließ er sich in der Schuhstadt Pirmasens in Rheinland-Pfalz nieder.

Der Grund für seine Aussiedelung: Er habe auf der "schwarzen Liste" gestanden, weil er sich den damaligen Studentenprotesten angeschlossen habe, erzählt er. Deutschland habe ihn derweil schon lange fasziniert, gerade weil das Land nach dem Zweiten Weltkrieg eine solch freiheitliche Entwicklung durchgemacht habe.

Er habe hart gearbeitet, zunächst in der Reise-, später in der Autozuliefererbranche. Nach dem Mauerfall siedelte er nach Thüringen um, von wo aus er ein Unternehmen in Indien aufbaute und Abteilungsleiter in einer Zulieferfirma wurde. Seit 1991 wohnt er in der 8.000-Seelen-Gemeinde Amt Wachsenburg südlich von Erfurt, zwei seiner drei mittlerweile erwachsenen Kinder lebten immer noch dort, erzählt Randhawa.

Seine eigene Lebensgeschichte gibt er stets auch als Begründung für seine politische Einstellung an.

"Sie sollen auch ihren Beitrag leisten"

Insbesondere die Migration in Thüringen sieht er als entscheidend für die anstehende Wahl an. "Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, müssen zeigen, dass sie Teil des deutschen Staats werden wollen. Sie sollen auch ihren Beitrag leisten", sagt Randhawa und fügt gleich an:

"Auch ich bin damals nach Deutschland gekommen und habe gearbeitet, habe mich für die Gesellschaft engagiert. Ich musste und wollte mir alles selbst verdienen – und das erhoffe und verlange ich mir auch heute von Zuwanderern." Nur mit Sacharbeit könne man in Thüringen dem politischen Feind begegnen: der AfD.

Die rechte Partei liegt in Umfragen zur Wahl in Thüringen mit rund 30 Prozent auf dem ersten Platz vor der CDU von Spitzenkandidat Mario Voigt, dem BSW und der Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow.

"Die AfD erkennt nicht die wahren Probleme der Thüringer"