Um 6.56 Uhr hob der Charterflug von Qatar Airways in Richtung Kabul ab – zum ersten Abschiebeflug nach Afghanistan nach der Machtergreifung der Taliban vor drei Jahren. Jeder dieser Passagiere erhielt nach Informationen des "Spiegel" vor dem Abflug 1.000 Euro "Handgeld" – in diesem Fall also 28.000 Euro für den ganzen Flug. Was zu der Frage führt: Warum zahlt Deutschland Menschen, die mutmaßlich rechtmäßig abgeschoben werden – darunter Schwerverbrechern – Geld?

Die Antwort liegt wohl in einem Programm des Bundesinnenministeriums mit dem eingängigen Namen REAG/GARP. Die beiden Abkürzungen stehen eigentlich für zwei Projekte: das "Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany" und das "Government Assisted Repatriation Programme" – also "Re-Integrations- und Auswanderungsprogramm für Asylsuchende in Deutschland" sowie "Regierungs-assistiertes Rückführungsprogramm".