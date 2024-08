Das Attentat von Solingen hat die deutsche Gesellschaft erschüttert. Ein Beamter des BKA erklärt, was sich nun ändern muss.

Nach dem grausamen Terroranschlag während des Solinger Stadtfestes, bei dem drei Menschen getötet und acht weitere zum Teil schwer verletzt wurden, reklamiert also die Terrororganisation "Islamischer Staat" die Tat für sich. Es könnte ein Wendepunkt in der Debatte um die innere Sicherheit in Deutschland sein, denn der Schock und das Ohnmachtsgefühl, welches gewöhnlich nach solchen Taten in der Bevölkerung herrscht, blieb aus.

Vielmehr erleben wir aktuell einen Aufschrei in der Gesellschaft, die sich von der Politik nicht mehr allein mit Mitleidsbekundungen abspeisen lassen möchte, sondern die führenden Akteure dazu drängt, Lösungen zu präsentieren und endlich wirksame Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen.

Bürger durchschauen Symboldebatten

Während die Union unter ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz Sicherheits- mit Migrationspolitik gleichsetzt und die Lösung vorrangig in Maßnahmen sieht, welche sowohl rechtlich als auch praktisch nur schwer bis gar nicht umsetzbar sind, beharrt die SPD unter Innenministerin Nancy Faeser unter anderem auf der Verschärfung des Waffenrechts.

Jan-Denis-Wulff: Der Personenschützer kandidiert für die Grünen im Wahlkampf. (Quelle: Jan-Denis-Wulff/Die Grünen) Zum Autor Jan-Denis Wulff begann seine Laufbahn als Polizeikommissar bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Heute ist er als Kriminalkommissar beim Bundeskriminalamt (BKA) tätig. Im Europawahlkampf 2024 trat er für die Grünen an.

Das Problem in dieser Argumentation ist jedoch, dass der Täter in Solingen ein Messer für seine Tat verwendet hat, dessen Klinge weit über der im Waffenrecht festgelegten Grenze von 12 Zentimeter lag. Daher war bereits das Führen dieses Messers in der Öffentlichkeit verboten. Eine weitere Verschärfung des Waffenrechts hätte diesen Anschlag also nicht verhindert. Es sind genau diese Symboldebatten, welche die Bürger durchschauen und die Hilflosigkeit offenbaren, in der sich Deutschland in Fragen der Sicherheitspolitik seit Jahrzehnten bewegt.

Die Politik muss die Sicherheitsbehörden modernisieren

Exemplarisch dafür steht die Aussage der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken, die kurz nach dem Anschlag äußerte, dass man aus dieser Tat "nicht allzu viel lernen könne".

Man möchte schreien.

In Wahrheit lernen wir doch eine Menge. Einerseits, dass wir uns bei solchen Aussagen nicht wundern müssen, wenn die Bevölkerung das Vertrauen in die demokratischen Parteien verliert und sich den Extremisten zuwendet. Andererseits, dass noch so scharfe Gesetze und Verbote ihre Wirkung verlieren, wenn es nicht die Menschen gibt, welche unseren Rechtsstaat auch durchsetzen. Die Aufgabe, die sich aus dieser furchtbaren Tat für die Politik offenbart, ist, die Sicherheitsbehörden zu modernisieren und mit ausreichend Mitteln und Personal auszustatten, damit sie sich den Bedrohungen unserer Zeit entgegenstellen können.

Die Terroristen haben viele Wege – aber ein Ziel

Bereits seit einiger Zeit, vor allem jedoch während der Corona-Pandemie, hat sich die Strategie des sogenannten "Islamischen Staates" hinsichtlich der Anhängerrekrutierung stark verändert.

Aufgrund der damals geltenden Reisebeschränkungen war es bereitwilligen Glaubensanhängern nur noch erschwert möglich ins syrisch-irakische Kriegsgebiet zu reisen, um sich dort terroristischen Vereinigungen anzuschließen, in Terrorcamps ausbilden zu lassen und am "Dschihad" teilzunehmen. Um "Soldat" dieser fehlgeleiteten Ideologie zu werden, wurde vermehrt das Internet zur Radikalisierung genutzt. Im Fall von Solingen – und auch schon 2016 bei dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin – hat sich gezeigt, dass der sogenannte "Islamische Staat" die Taten im Nachgang für sich reklamiert. Der Modus Operandi ist vielfältig, er reicht hier vom Sprengstoffattentat, über Fahrzeuge in Menschenmengen bis zu wahllosen Messerangriffen auf Zivilisten.