Am Dienstag sollen Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei und Fraktionsvize Andrea Lindholz für die CDU/CSU mit der Ampel über Maßnahmen in der Migrationspolitik beraten. Doch einem Treffen stimmen sie nur unter einer Bedingung zu.

Am Donnerstag nach dem brutalen Terroranschlag von Solingen hat die Ampel nun endlich ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Ohne den massiven Druck von Oppositionsführer Friedrich Merz wäre das wohl nicht passiert. Wer genau hinschaut, muss jedoch erkennen: Die Ergebnisse des "Pakets" fallen - gemessen an der Größe der Herausforderung – bescheiden aus. Das reicht noch nicht.

Insgesamt bleibt ungewiss, ob aus dem Maßnahmenpaket der Ampel tatsächlich Gesetze werden. Denn zur Wahrheit gehört auch: In den vergangenen drei Jahren haben wir oft erlebt, dass in der Ampel erzielte Einigungen nicht von langer Dauer waren. Das könnte sich auch in diesem Fall wiederholen. Denn einig scheint man sich in der Koalition darüber nicht zu sein. So hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Haßelmann, sich unmittelbar nach Veröffentlichung der Maßnahmen kritisch geäußert.