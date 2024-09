Die AfD so stark wie nie, die Linke abgestürzt, die Ampelparteien abgestraft und die CDU wahrscheinlich auf Kooperationen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht angewiesen – wie konnte es zu dieser vertrackten Gemengelage kommen? Und wie werden sich auf Basis dieser Ergebnisse in den beiden Bundesländern arbeitsfähige Regierungen bilden lassen? Das waren die Kernfragen der analytisch-sachlichen gestrigen "Caren Miosga"-Ausgabe.

Ob er angesichts der Tatsache, dass mit der AfD in Thüringen erstmals eine rechtsextreme Partei eine Landtagswahl gewonnen habe, von einem "Tag des Scheiterns" sprechen würde, wandte sich die Moderatorin zunächst an Thomas de Maizière. Er sei "sehr betrübt und betroffen", erklärte der ehemalige CDU-Bundesinnenminister, aber das Wahlergebnis sei zu akzeptieren. Die "ganze Last" liege nun sowohl in Thüringen als auch in Sachsen auf der CDU.