Auf dem Papier ist Z. der Generaldirektor der Competent Content LLC, die Soufi-Siavashs neues Portal "Soufisticated" vermeintlich von Wyoming in den USA aus betreibt. Aber eben nur auf dem Papier: Z. ist ein professioneller Strohmann, der den Posten wie in Hunderten anderen solcher Fälle gegen Honorar übernommen hat.

Verschwiegene Dienstleister

Mit dem operativen Geschäft hat Z. ungeachtet seines Postens nichts zu tun. Und schon gar nicht arbeitet er an der Adresse, die die Competent Content LLC in München als Postadresse angibt. Dort sitzt vielmehr das deutsche Unternehmen, das Z. für seine Unterschriften bezahlt. Im Grunde bietet es die Gründung von Briefkastenfirmen in Wyoming an, und zwar "ohne Betriebsstätte, Vermögen und Geschäftstätigkeit" dort.

Die Vorteile für Leute wie "Ken Jebsen" liegen auf der Hand: "Die Namen der Gesellschafter müssen im Handelsregister nicht veröffentlicht werden", heißt es in der Werbung des Unternehmens. Und weiter: "Bilanzen müssen in den USA nicht eingereicht werden, die Enteignung einer US LLC (...) ist schlicht nicht möglich." Vor unliebsamen Anfragen von Journalisten schützen Verschwiegenheitsverpflichtungen des Münchner Dienstleisters.

Die Spur nach Zypern

Der wiederum stellt nicht nur für die Competent Content LLC die Postadresse, sondern auch für den gleichnamigen Verein "Soufisticated", der sich auf der Homepage vorstellt und der die Plattform eigentlich finanzieren soll, wie Soufi-Siavash am Mittwoch in einem Video sagte. Mit ihm selbst und zwei "Apolut"-Angestellten im Vorstand vertreibt der Verein auch die Tickets für die Deutschland-Tournee. Für den gleichnamigen YouTube-Kanal waren angeblich aber weder Briefkastenfirma noch Verein verantwortlich. Der sei "ganz privat", hieß es vor der Sperrung in der Kanalbeschreibung.

Das alles wirkt reichlich verworren, scheint bei Soufi-Siavash aber zum Programm zu gehören. Denn auch das "KenFM"-Nachfolgeportal "Apolut", wo er angeblich zuletzt nur eine Beraterrolle einnahm, greift mittlerweile auf ähnliche Konstrukte zurück. Nachdem die bisherige Betreibergesellschaft Apolut GmbH im Februar angeblich das Konto bei der Volksbank Pirna verloren hat, sind Bankverbindung und gleich das ganze Geschäftsmodell nun nach Zypern ausgelagert worden.

Seit rund zwei Monaten ist die dortige Apolut Creatives Limited für die Homepage und ihre Inhalte verantwortlich. Erneut ist das natürlich eine Briefkastenfirma, aber: Soufi-Siavash tritt laut t-online vorliegenden Registerunterlagen in der neuen Gesellschaft als Geschäftsführer auf und hat sich dafür höchstwahrscheinlich einen Wohnsitz auf der Mittelmeerinsel zugelegt.