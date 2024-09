Seit dem Messerangriff von Solingen ist die deutsche Politik in Aufruhr. Politiker überbieten sich mit immer drastischeren Forderungen zur Verschärfung des Asylrechts: Obergrenze, Schließung der Grenzen, Aufnahmestopp. Nachdem die Bundesregierung in der vergangenen Woche bereits ein erstes Sicherheitspaket vorgestellt hatte, soll beim Asylgipfel mit Vertretern der Ampelparteien, der Union und der Länder nun über weitere Maßnahmen diskutiert werden.

Dazu äußern sich immer mehr politische Akteure mit weiteren Vorschlägen. So fordert der Deutsche Landkreistag vor dem Treffen neben der Option eines Aufnahmestopps auch das Zurückweisen von Asylsuchenden ohne Papiere. Dabei ist die rechtliche Grundlage für derartige Maßnahmen oftmals unklar.

Dass solche Maßnahmen dennoch kommen könnten, ist allerdings nicht ausgeschlossen. Maximilian Pichl, Experte für Migrationsrecht, erklärt t-online: "Die Bundesregierung hat in letzter Zeit bereits häufiger Gesetze verabschiedet, die vom Verfassungsgericht wieder einkassiert worden sind. Es kann sein, dass das ein Spiel auf Zeit ist." Seiner Ansicht nach würden zahlreiche der diskutierten Maßnahmen eindeutig gegen geltendes Recht verstoßen.

Leistungsstreichung für Asylbewerber

Hintergrund ist der Fall von Issa al-Hassan, dem mutmaßlichen Attentäter von Solingen, der ein Jahr vor der Tat eigentlich nach Bulgarien hätte abgeschoben werden sollen, nach einer verstrichenen Frist aber weiterhin Schutz in Deutschland erhielt. Doch ist ein Leistungsentzug einfach umsetzbar?

Kaum möglich, wenn es nach Pichl geht. "Da tun sich Widersprüche auf", moniert er. Das Bundesverfassungsgericht habe bereits in mehreren Urteilen betont, dass sich das Existenzminimum für alle Menschen aus der Menschenwürde und dem Sozialstaatsgebot ableite. Das gelte insbesondere auch für Asylsuchende. Der Leistungsausschluss als Abschreckung sei laut den Urteilen nicht durchsetzbar, begründet Pichl. Das sei eine hohe verfassungsrechtliche Hürde.

Allerdings ist eine ähnliche Regelung, die ebenfalls den Entzug von Leistungen vorsieht, bereits im europäischen Asylkompromiss enthalten, der im Frühjahr von der Europäischen Union verabschiedet wurde, der aber erst 2026 in Kraft tritt. Jedoch schränkt Pichl ein, Experten hätten dabei die gleichen verfassungsrechtlichen Bedenken.

Verlust des Schutzstatus bei Heimatreisen

Bereits vor der Tat in Solingen machten die offensichtlichen Heimatreisen von mehreren afghanischen Geflüchteten Schlagzeilen. Diese reisten zwischenzeitlich nach Afghanistan , ohne dass dies von den deutschen Behörden bemerkt wurde.

Prof. Dr. Dr. Maximilian Pichl hat die Professur für Soziales Recht als Gegenstand der Sozialen Arbeit an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt das Asyl- und Migrationsrecht, er ist Mitglied im Netzwerk Migrationsrecht. Zudem arbeitete er bereits als rechtspolitischer Referent der Menschenrechtsorganisation ProAsyl.

"Wer ohne zwingenden Grund wie die Beerdigung naher Angehöriger in sein Heimatland reist, dem soll der Status als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter aberkannt werden", heißt es in dem Entwurf zum Sicherheitspaket der Bundesregierung. Die Neuerung an dem geplanten Gesetz ist, dass konkrete Maßnahme umgehend umgesetzt werden sollen. Denn bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, eine entsprechende Reise mit dem Entzug des Schutzstatus zu sanktionieren. Bei entsprechenden Verstößen gibt es ein sogenanntes Widerrufsverfahren, bei dem jeder Fall einzeln geprüft werde, bei dem Betroffene ihren Schutzstatus verlieren könnten.