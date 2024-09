Hans-Christoph Berndt ist gelernter Zahnarzt und war jahrelang an der Berliner Charité. Heute hetzt gegen Migranten und möchte Ministerpräsident werden.

Etwas mehr als eine halbe Stunde hatte es Hans-Christoph Berndt im Saal des Potsdamer Hans-Otto-Theaters ausgehalten. Dann verließ der AfD-Spitzenkandidat die Talkrunde der acht Brandenburger Spitzenkandidaten Anfang September mit den Worten: "Warum haben Sie nicht nur Herrn Woidke eingeladen? Warum haben Sie uns dann noch als Ornament dahin gesetzt?"

Berndt war der Ansicht, er sei bis dahin zu selten an die Reihe gekommen, obwohl alle Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen nach und nach befragt wurden. Vor allem die Redezeit des amtierenden SPD-Ministerpräsidenten Dietmar Woidke war nach Ansicht Berndts zu großzügig ausgefallen. Ein möglicher Grund für seinen Abgang: Der AfD-Spitzenkandidat könnte befürchten, dass die Landtagswahl 2024 für die AfD ähnlich verläuft wie die 2019.

Damals war Woidke noch im Endspurt an den Rechtsaußen vorbeigezogen. Auch fünf Jahre später liegt die AfD in den Wahlumfragen zwar knapp vor der SPD, aber Woidkes Amtsbonus könnte Hans-Christoph Berndt noch auf den letzten Metern um die Spitzenposition in Brandenburg bringen.

Vielleicht liegen Berndt politische Talk-Formate aber auch weniger als Reden vor Gleichgesinnten. Der Labormediziner und gelernte Zahnarzt gilt als Intellektueller in der Fraktion, der versucht, Sachverhalte analytisch zu erklären. Mit grauen Haaren, dezenter Brille und hagerer Gestalt wirkt er äußerlich eher wie ein freundlicher Lehrer.

Doch der Brandenburger AfD-Chef ist nicht gemäßigter als sein Vorgänger Andreas Kalbitz, der seine Mitgliedschaft in der rechtsextremen Organisation "Heimattreue Deutsche Jugend" verschwieg und aus der AfD ausgeschlossen wurde. Vielmehr ist Berndt ein Demagoge, der gegen Menschen hetzt, die nicht unter seinen ethnisch-völkischen Volksbegriff fallen. In der Vergangenheit organisierte er asylfeindliche Demos und trat als Pegida-Redner in Erscheinung.

Steckbrief Hans-Christoph Berndt

Beruf: Landesvorsitzender AfD Brandenburg

Geburtsjahr: 1956

Geburtsort: Bernau (Brandenburg)

Familienstand: verheiratet

Berufsausbildung: Fachzahnarzt

Wofür steht Hans-Christoph Berndt politisch?

Hans-Christoph Bernd wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als "erwiesener Rechtsextremist" eingestuft. Im Verfassungsschutzbericht 2023 fällt sein Name allein 27 Mal. Der "FAZ" sagte Berndt: "Dass wir bezichtigt werden, rechtsextrem zu sein, stört mich nicht." Das sei eine "willkürliche Behauptung".

Auf Veranstaltungen bezeichnet Berndt Migranten und Flüchtlinge immer wieder als "Invasoren" und macht sie für Missstände in der Gesellschaft verantwortlich. Er ist Verfechter der sogenannten Remigration, womit in rechten Kreisen die Ausweisung von nach Deutschland eingewanderten Menschen gemeint ist.

Der Begriff erreichte öffentliche Bekanntheit, nachdem im Frühjahr das Recherchekollektiv "Correctiv" über ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam berichtet hatte, wo auch einige AfD-Politiker über das Thema "Remigration" diskutierten. Wenige Tage später sagte Berndt im Brandenburger Landtag, dies sei "kein Geheimplan, sondern ein Versprechen".

Berndt bedient bei seinen "Remigrations"-Fantasien auch das Narrativ des "Großen Austauschs", das Zurückführungen von Menschen mit Migrationshintergrund und anderer ethnischer Zugehörigkeit in ihre "Heimatländer" vorsieht, um das deutsche Volk in seinem ethnokulturellen Bestand zu erhalten. Auf einer Kundgebung in Bitterfeld sagte er 2023: "Es wäre so schön, wenn der Bevölkerungsaustausch tatsächlich eine Verschwörungstheorie wäre. Aber jeder, der mal nach Berlin gefahren ist oder mittlerweile in jede größere Stadt und jede mittlere Stadt im Osten (gefahren ist) weiß, es ist nicht so."