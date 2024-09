Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte am Montag Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet und bei der EU-Kommission in Brüssel notifiziert. Die Kontrollen sollen ab 16. September zunächst für sechs Monate gelten.

Ab nächster Woche : Faeser ordnet Kontrollen an allen deutschen Grenzen an

Faeser hatte am Montag eingeräumt, dass mit den Nachbarstaaten über die Kontrollen "noch nicht gesprochen" wurde. Sie wolle das Modell zunächst am Dienstag in Gesprächen mit der Union und mit Ländervertretern erörtern. Auf die Frage, ob stärkere Zurückweisungen an den deutschen Grenzen nicht einen Dominoeffekt mit ähnlichen Maßnahmen in anderen EU-Staaten nach sich ziehen würden, sagte sie: "Das befürchte ich nicht." Sie sei sicher, dass ihr Modell europarechtskonform sei.