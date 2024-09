Die AfD dürfte hart bleiben

Bei dieser Wahl wiederum, so zeigt sich die AfD überzeugt, stünde ihr als stärkster Partei in allen Wahlgängen alleine das Vorschlagsrecht zu. Bedeutet: Die AfD legt die Geschäftsordnung so aus, dass der Landtagspräsident zwingend aus ihren Reihen stammen muss. AfD also – oder gar keiner.