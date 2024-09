Nach Rücktritt von Lang und Nouripour Grüne-Jugend-Vorstand tritt geschlossen aus Partei aus Von t-online , job , aj Aktualisiert am 25.09.2024 - 23:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Svenja Appuhn (links) und Katharina Stolla: Die Grüne-Jugend-Chefs wollen gemeinsam mit dem restlichen Vorstand aus der Partei austreten. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago) Kopiert News folgen

Es ist der zweite grüne Knall an einem Tag: Nach dem Rücktritt des Parteivorstands zieht sich auch die Spitze des Jugendverbands zurück.

Der Bundesvorstand der Grünen Jugend hat sich entschieden, geschlossen aus der Partei auszutreten und beim Bundeskongress des Jugendverbands im Oktober nicht erneut zu kandidieren. Das kündigte der Kreis um die Chefinnen Svenja Appuhn und Katharina Stolla in einem Brief an, der auch t-online vorliegt.

"Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir – der gesamte Bundesvorstand der Grünen Jugend – uns dazu entschieden, nicht erneut zu kandidieren und morgen aus der Partei auszutreten", heißt es darin. Ihr Brief ist an die scheidenden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Katharina Dröge und Britta Haßelmann, gerichtet.

Die Entscheidung zum Parteiaustritt sei bereits "in den letzten Wochen" getroffen worden, also noch vor der Bekanntgabe des Rücktritts des Grünen-Bundesvorstands am Mittwoch, schrieben Appuhn und Stolla weiter.

Deutliche Kritik am Kurs

"Ihr alle habt gemerkt, dass sich die Konflikte zwischen grüner Partei und Grüne Jugend in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt haben". Als Beispiele werden das Sondervermögen für die Bundeswehr, der Konflikt um das Abbaggern des Braunkohleorts Lützerath, die Verschärfungen in der Migrationspolitik und der Streit über den Bundeshaushalt genannt.

"Wir merken, dass unsere inhaltlichen, aber auch strategischen Vorstellungen von Politik immer weiter auseinander gehen – und glauben, dass es mittelfristig keine Mehrheiten in der Partei für eine klassenorientierte Politik gibt, die soziale Fragen in den Mittelpunkt rückt und Perspektiven für ein grundsätzlich anderes Wirtschaftssystem aufzeigt".

Der Vorstand werde seine Amtsgeschäfte bis zum Bundeskongress der Grünen Jugend vom 18. bis 20. Oktober in Leipzig gewissenhaft zu Ende führen, die Wahl des neuen Bundesvorstands ermöglichen und danach auch aus der Grünen Jugend austreten. "Wir werden uns danach aufmachen, einen neuen, dezidiert linken Jugendverband zu gründen", so die Vorstandsmitglieder.

Zweites Beben an einem Tag für die Grünen

Der Bundesvorstand der Grünen Jugend ist erst knapp ein Jahr im Amt. Die Chefinnen Appuhn und Stolla kritisierten in dieser Zeit die Politik der Grünen in der Regierung immer wieder sehr deutlich. Nun ziehen sie offensichtlich die Konsequenzen aus den fundamentalen Differenzen über den richtigen Kurs. Der Bundesvorstand des Jugendverbands besteht neben Stolla und Appuhn aus acht weiteren Personen.

Für die Grünen ist das die zweite Erschütterung an einem Tag. Am Vormittag hatte der Bundesvorstand der Partei überraschend angekündigt, geschlossen zurückzutreten. Die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour begründeten den Schritt damit, den Weg freimachen zu wollen für eine Neuaufstellung der Partei.