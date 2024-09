Deswegen ist Wiebke Muhsal so umstritten

Sie ist die derzeit wohl umstrittenste Kandidatin für den Posten der Landtagspräsidentin: Die vorbestrafte AfD-Abgeordnete Wiebke Muhsal soll in Thüringen dieses ranghohe Amt übernehmen. Weil ihre Partei die Wahl als stärkste Kraft gewonnen hatte, hat sie das Vorschlagsrecht.

Darum ist nun ein Streit entbrannt: Die anderen Parteien lehnen diese Personalie entschieden ab. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags am Donnerstag – eigentlich eine Formalie – wurde noch vor Feststellung der Beschlussfähigkeit abgebrochen. Und Noch-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nannte den Muhsal-Vorschlag der AfD "ungeheuerlich".

Dem Landtag droht nun eine Blockade. Denn das Parlament ist erst mit einem Präsidium voll arbeitsfähig. Doch wer ist die Abgeordnete, die die Gemüter in Thüringen so erhitzt?

Niqab-Auftritt im Landtag

Muhsal ist studierte Juristin, 1986 geboren und trat bereits früh in die AfD ein. Sie lebt nach eigenen Angaben in Jena mit ihrem Mann und vier Kindern. Aus den vergangenen Jahren ist Muhsal, die seit 2014 im Landtag sitzt, der breiten Öffentlichkeit vor allem durch zwei Dinge bekannt: ihre Verurteilung wegen Betrugs und ihr Auftritt im Landtag in Vollverschleierung.