Der Verein "BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V." ist Quelle vieler Spekulationen und Beschuldigungen. Kritisiert wird häufig die Intransparenz. Der Verein wurde vor der Parteigründung ins Leben gerufen und hat Spenden für das BSW gesammelt. Dieser Verein hat nun einen Großteil seines Vermögens, nämlich 1,2 Millionen Euro, an die Partei transferiert. Das teilte der BSW-Bundesschatzmeister Ralph Suikat t-online mit.

Bundesschatzmeister Ralph Suikat will mit der Bescheinigung die Diskussionen um einen Einfluss auf die Partei durch Russland beenden. Wer weiter behaupte, das BSW "wäre dubios oder von Russland finanziert, tut dies ab sofort wider besseres Wissen." Fraglich, ob das verfängt.

1,2 Millionen-Spende an die Partei

Der Verein "BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V." unterliegt nicht diesen Transparenzpflichten und hat deshalb Raum für Spekulationen geboten. Zum Beispiel, dass sich das BSW von ausländischen Mächten, vor allem Russland, kaufen lasse. Bislang hatte die Partei stets beteuert, dass auch der Verein, dessen Vermögen angeblich zwischenzeitlich 1,6 Millionen Euro betrug, keine Großspenden aus dem Ausland bekommen habe. Anfang der Woche spendete der Verein nun 1,2 Millionen Euro an die Partei und meldete das an diesem Freitag der Bundestagsverwaltung.

Und nun hat die Partei nachgelegt und Wirtschaftsprüfer beauftragt – die WPC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die sollte prüfen, ob die Spenden an den Verein den härteren Kriterien der Parteienfinanzierung standhalten.

Das Ergebnis: "Nach meiner pflichtgemäßen Prüfung aufgrund der Bücher und Schriften des Vereins sowie der von den Vorständen erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht die Buchführung einer Vereinsbuchführung und die Liste der Zuwendungen in dem geprüften Umfang den Vorschriften des Parteiengesetzes." So schreibt es der Wirtschaftsprüfer in seiner Bescheinigung.