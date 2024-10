Seit Tagen wird über die 1.000-Euro-Prämie für Arbeitslose diskutiert, nun hat das Bundeskabinett zudem Verschärfungen für Arbeitslose verabschiedet. Was bringen diese Maßnahmen?

Eigentlich hatte sich das Kabinett schon längst geeinigt: Die 1.000-Euro-Prämie soll zum 1. Januar 2025 kommen. Menschen sollen diesen Betrag dann erhalten, wenn sie nach vorheriger Arbeitslosigkeit ein Jahr lang in einem Job geblieben sind, davon mindestens sechs Monate ohne zusätzliche staatliche Unterstützung. Doch in den vergangenen Tagen häufte sich die Kritik an dem Anreiz, auch aus der Regierung.