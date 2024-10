Am Ende sagt Modi nur: "Alles klar, alles gut"

Als der Kanzler und Modi nach den deutsch-indischen Regierungskonsultationen vor die Presse treten, versucht Scholz sich noch einmal an so etwas wie einem diplomatischen Spagat. Er sagt, Deutschland und Indien würden gleichermaßen von dem Vertrauen ineinander profitieren. Gerade in diesen Zeiten sei das Land ein wichtiger Stabilitätsanker in Südostasien. Dann wird er doch deutlich und betont, niemand könne vor diesem Konflikt die Augen verschließen. Und: er befürworte es ausdrücklich, "dass Indien für einen dauerhaften und gerechten Frieden eintritt".

Wenn Scholz sagt, dass er sich über die Bereitschaft freue, die verlässlichen Beziehungen zu allen Parteien zu nutzen, um zu einer politischen Lösung des Konflikts beizutragen, dann könnte er damit durchaus das Vermittlungsangebot von Modi meinen. Etwa könnte in Indien eine potenzielle Friedenskonferenz stattfinden, an der sowohl die Ukraine als auch Russland teilnehmen. Erst recht, nachdem der Ukraine-Gipfel in Ramstein aufgrund der kurzfristigen Absage des US-Präsidenten Joe Biden gecancelt werden musste. Biden war aufgrund eines Hurrikans nicht aus den USA weggekommen.

Auch Modi geht am Freitag auf seine Bereitschaft zu Vermittlungen ein. Indien sei bereit, auf "jedem möglichen Weg" dazu beizutragen, dass es Frieden gebe. Auch er unterstreicht, dass die Konflikte in Asien und der Ukraine beide Länder, also Deutschland und Indien, betreffen würden. Von einem russischen Angriffskrieg spricht Modi jedoch nicht.

Außerdem ist nach wie vor unklar, was es mit einer Recherche der britischen "Financial Times" auf sich hat. Demnach soll nicht nur China Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Mikroelektronik für Waffen eindecken. Auch in Indien soll die russische Rüstungsindustrie heimlich Mikrochips und andere Elektronik, die für den Waffennachschub unverzichtbar sind, kaufen.

Wie realistisch tatsächliche Friedensvermittlungen also sind und was sie bedeuten würden, bleibt weiter offen. Teil der Wahrheit ist am Ende wohl auch, dass Deutschland Indien als neuen Freund sehen wird, dabei aber womöglich die Augen vor dem Verhältnis zu Russland verschließt.