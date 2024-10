An diesem Samstag ist der Kanzler weiter nach Goa gereist. Sein erster Termin: ein Austausch mit Studentinnen und Studenten am Birla Institute of Technology and Science. Viele der Fragesteller sind interessiert an Bildungs- und Forschungsmöglichkeiten in Deutschland. Auf Nachfrage erzählen einige, sie würden planen, ihren Master in Deutschland zu machen, vielleicht auch zu promovieren. Vimarsh ist einer von ihnen. Und danach? Die Automobilbranche sei interessant, sagt er. Ansonsten müsse man sehen, es gebe ja viele Möglichkeiten, auch in anderen Ländern zu arbeiten. Das ist es wohl nicht, was Scholz im Sinn hatte.