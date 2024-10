Wahlen in Thüringen

In der CDU ist klar: Mit der Linken wird nicht regiert. Doch Ex-Generalsekretär Czaja sieht in dieser Haltung nun aber ein Problem.

Angesichts der wackeligen Lage vor möglichen Koalitionsgesprächen für eine Thüringer Regierung aus CDU , SPD und BSW hält der Ex-Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, Gespräche der Thüringer Christdemokraten mit der Linken für sinnvoll. "Es ist ein großer Fehler, nicht mit der regierungserfahrenen und gemäßigteren Linken, der Linkspartei von Bodo Ramelow , zu sprechen und stattdessen mit der Person zu verhandeln, deren kommunistische Plattform in der Linken in der Vergangenheit vom Verfassungsschutz beobachtet wurde", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Schwierige Mehrheiten im Landtag Grund für Dilemma

CDU und SPD haben zusammen allerdings nur 29 Sitze im Parlament. Mit dem BSW in einer möglichen Koalition kämen sie auch nur auf 44 Sitze – einen weniger, als für die absolute Mehrheit nötig wäre. Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der Linke wäre so in vielen Fällen nötig. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen alle anderen Parteien aus.