Am Mittwoch teilten die Initiatoren des Antrags der Presse per Mail mit: Aus gutem Grund biete das Grundgesetz diese Möglichkeit. Die Voraussetzungen dafür seien zurecht hoch. Die Abgeordneten seien sicher, dass sie im Fall der AfD gegeben seien. "Wir sind davon überzeugt, dass die AfD keine Partei, die ein bisschen rechts steht. Das sind Verfassungsfeinde, das sind Feinde unserer Demokratie."

Razzia und Ampel-Aus führen zu Beschleunigung

Bereits nach dem Ampel-Aus und einer Razzia bei der Terrorgruppe "Sächsische Separatisten" drängte Wanderwitz auf Eile: "Wir haben nach wie vor das Ziel, in dieser Legislaturperiode den Antrag einzubringen und abzustimmen und damit das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht in Gang zu bringen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Erfolgsaussichten ungewiss

Ob der Antrag bei der aktuellen Zusammensetzung des Parlaments mit seinen 733 Abgeordneten eine Mehrheit erhält, ist fraglich. In allen Parteien gibt es Zweifler und Kritiker an dem Vorgehen. Manche Abgeordnete lehnen ein Verbotsverfahren gegen eine so große Partei wie die AfD per se ab. Bei anderen herrscht die Sorge vor, dass der Antrag vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern und die AfD daraus Nutzen ziehen könnte.