Dem Niedersachsen wurde von Quadbeck und dem stellvertretenden "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander durchaus noch Chancen auf die Kandidatur eingeräumt – was den Grünen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, so Alexander. Er sehe eine andere Schwierigkeit für Scholz, so Alexander. "Wenn er wiedergewählt wird, mit wem will er denn regieren?", fragte der Politikjournalist.