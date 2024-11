Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen vier mutmaßliche Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Hamas erhoben. Das teilte Deutschlands oberste Anklagebehörde in Karlsruhe mit. Den in Berlin und den Niederlanden festgenommenen Männern wird die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Die vier Männer sollen als sogenannte Auslandsoperateure unter anderem in Waffendepots der Hamas in mehreren europäischen Ländern gearbeitet haben, "um diese für mögliche Anschläge gegen jüdische Einrichtungen in Europa bereitzuhalten". Anschlagsziele seien unter anderem die israelische Botschaft in Berlin, die US Air Base in Ramstein oder das Gebiet um den Tempelhofer Flughafen in Berlin gewesen.