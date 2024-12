In einer Befragung von Civey für t-online gaben 49 Prozent der Befragten an, dass sich ihr Vertrauen in die Liberalen durch die Veröffentlichung des D-Day-Papiers eher oder eindeutig verringert habe. Bei 14 Prozent hingegen sorgte die Veröffentlichung für mehr Vertrauen. Bei 35 Prozent der Befragten änderte sich in dieser Hinsicht nichts.