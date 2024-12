Maximilian Krah tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Chemnitzer Umland an. Doch bis er seine Kandidatur bekannt gibt, vergehen mehr als zweieinhalb Stunden. Ein Abend voller Wendungen.

Erst wollte er, dann wieder nicht, am Ende kandidierte er doch: Nach viel Hin und Her hat die AfD den Skandalpolitiker Maximilian Krah am Mittwochabend als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II aufgestellt.